Ребята, пожалуйста, помогите. Допишите уравнение реакций, в которых вода является растворителем: A) Na+H2o... Б)F2+H2O... B)Co+H2O...

Гость: Гость:

А) 2Na + 2H₂O = 2NaOH + H₂ Б) 2F₂ + 2H₂O = 4HF + O₂ В этих уравнениях вода взаимодействует с натрием и фтором. Выражение "вода является растворителем" в данных примерах не верно.