Ребята, пожалуйста, помогите. Допишите уравнение реакций, в которых вода является растворителем: A) Na+H2o... Б)F2+H2O... B)Co+H2O...

Химия
Ребята, пожалуйста, помогите. Допишите уравнение реакций, в которых вода является растворителем: A) Na+H2o... Б)F2+H2O... B)Co+H2O...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)   2Na + 2H₂O = 2NaOH + H₂ Б)   2F₂ + 2H₂O = 4HF + O₂ В этих уравнениях вода взаимодействует с натрием и фтором. Выражение "вода является растворителем" в данных примерах не верно.
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