РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :( сформулировать законы динамики(первый,второй,третий законы Ньютона)
Физика
РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :( сформулировать законы динамики(первый,второй,третий законы Ньютона)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри .. Первый закон это чтобы тело начало двигаться на него обязательно должна подействовать какаято сила. Второй закон это ускорение равно равнодействующая сил деленная на массу. А третий закон это любая сила действия равна противодействию... типа ты подействовал на тело с какойто силой то и тело значит подействовало с такойже..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СРОЧНО! Решите уравнение 2√3 cos²(3π\2+x)-sin2x=0. Укажите корни этого уравнения, принад??ежащие отрезку (3π\2; 3π).
Русский язык
В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 1) выдвин...шь, верт...шься 2) догон...шь, накорм...шь 3) исчезн...шь, затихн...шь 4) закле...шь, ра...
Английский язык
помогите пожалуйста перевести текст с английского языка на русский продолжение "??ивёт в яйце". Now it is very light. I hit the egg with my beak ag...