РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ :( сформулировать законы динамики(первый,второй,третий законы Ньютона)

Гость: Гость:

Ну смотри .. Первый закон это чтобы тело начало двигаться на него обязательно должна подействовать какаято сила. Второй закон это ускорение равно равнодействующая сил деленная на массу. А третий закон это любая сила действия равна противодействию... типа ты подействовал на тело с какойто силой то и тело значит подействовало с такойже..