РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ , ОЧЕНЬ СРОЧНО 1. При погружении в воду тело массой 10 кг вытесняет 12,5 кг этой жидкости. Утонет ли это тело или нет?

Физика
РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ , ОЧЕНЬ СРОЧНО 1. При погружении в воду тело массой 10 кг вытесняет 12,5 кг этой жидкости. Утонет ли это тело или нет?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                          Решение:   р m=10 кг                       Fт=mg= 10кг * 10 H/кг= 100 Н pж=1000кг/м^3   M=12,5кг                     Fa=pgV=g*M= 10 H/кг * 12,5кг=125H                                     Fa>Fт тело всплывает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Пользователь вводит цену за один кг конфет. Постройте блок-схему алгоритма, котор??й выводит цену за: 1.1, 1.2, … ,2,9 кг конфет.
Ответить
Английский язык
Напишите пожалуйста сочинение на айнглийском языке мой любимый спорт-бадминтон
Ответить
Биология
Нужна помощь с биологией: #1 (дигибридное скрещивание) У дурмана красная окраска цветков (А) доминирует над белой, а шиповатые семенные коробоч...
Ответить
География
Как добывают уголь кратко
Ответить
Алгебра
Как перевести целое число в дробное
Ответить