РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ , ОЧЕНЬ СРОЧНО 1. При погружении в воду тело массой 10 кг вытесняет 12,5 кг этой жидкости. Утонет ли это тело или нет?

Физика

РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ , ОЧЕНЬ СРОЧНО 1. При погружении в воду тело массой 10 кг вытесняет 12,5 кг этой жидкости. Утонет ли это тело или нет?

Автор: Гость