РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ , ОЧЕНЬ СРОЧНО 1. При погружении в воду тело массой 10 кг вытесняет 12,5 кг этой жидкости. Утонет ли это тело или нет?
Физика
РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ , ОЧЕНЬ СРОЧНО 1. При погружении в воду тело массой 10 кг вытесняет 12,5 кг этой жидкости. Утонет ли это тело или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: р m=10 кг Fт=mg= 10кг * 10 H/кг= 100 Н pж=1000кг/м^3 M=12,5кг Fa=pgV=g*M= 10 H/кг * 12,5кг=125H Fa>Fт тело всплывает
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