Ребята пж не бросайте это задание по формулам помогите не бросайте в беде)) (5у-4а) ??се в квадрате (2а-3х) все в квадрате (4b+5a) все в квадрате
Алгебра
Ребята пж не бросайте это задание по формулам помогите не бросайте в беде)) (5у-4а) ??се в квадрате (2а-3х) все в квадрате (4b+5a) все в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5y-4a)²=(5y)²-2*5y*4a+(4a)²=25y²-40ay+16a² (2a-3x)²=(2a)²-2*2a*3x+(3x)²=4a²-12ax+9x² (4b+5a)²=(4b)²+2*4b*5a+(5a)²=16b²+40ab+25a²
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