Ребята пж не бросайте это задание по формулам помогите не бросайте в беде)) (5у-4а) ??се в квадрате (2а-3х) все в квадрате (4b+5a) все в квадрате

Алгебра

Ребята пж не бросайте это задание по формулам помогите не бросайте в беде)) (5у-4а) ??се в квадрате (2а-3х) все в квадрате (4b+5a) все в квадрате

Автор: Гость