Ребята SOS Помогите написать сочинение -описание не большое на тему местность или природное явление с помощью причастия Буду благодарна ❤️

Гость: Гость:

Деревня. Старенькие деревянные домишки стоят ровно. На лавочках, стоящих рядом с домом, сидят старушки и поют песни. Где -то издалеко доносится мычание пасущихся коров. Сладко пахнущие цветы растут по всей деревне. Дети играют в мяч, веселятся и громко смеются. Солнце слепит глаза. Жарко. На нагревшемся от солнца песке возвысились, сделанные ребятами, песочные замки. Громко блеющие козы щиплют траву. Соседский мальчишка гоняет кур по двору, кричит и зовет ребят за помощью. Молодая девушка копает картофель. Девочки, одетые в платьица, заплетают друг другу косы. Жужжащий шмель уже трудится в поле. Спокойна и хороша жизнь в деревне.