РЕБЯТА у меня для вас один тест. . Приступем 1) кто такой Амон-ра? 2) кто такой Anon? 3) кт?? такой Геб? 4) кто такой Нут? 5) кто такой Гор? 6) Кто такой Анубис? Этот тест для 5 класса кто этот тест решит тот молодец!!!
История
РЕБЯТА у меня для вас один тест. . Приступем 1) кто такой Амон-ра? 2) кто такой Anon? 3) кт?? такой Геб? 4) кто такой Нут? 5) кто такой Гор? 6) Кто такой Анубис? Этот тест для 5 класса кто этот тест решит тот молодец!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амон-Ра - Бог Солнца.Он каждое утро побеждал бога Апопа. Апоп - Бог тьмы. Геб - Бог земли. Нут - Богиня неба. Жена Геба. Анубис - Проводник к суду Бога Осириса
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