РЕБЯТА у меня для вас один тест. . Приступем 1) кто такой Амон-ра? 2) кто такой Anon? 3) кт?? такой Геб? 4) кто такой Нут? 5) кто такой Гор? 6) Кто такой Анубис? Этот тест для 5 класса кто этот тест решит тот молодец!!!

История

РЕБЯТА у меня для вас один тест. . Приступем 1) кто такой Амон-ра? 2) кто такой Anon? 3) кт?? такой Геб? 4) кто такой Нут? 5) кто такой Гор? 6) Кто такой Анубис? Этот тест для 5 класса кто этот тест решит тот молодец!!!

Автор: Гость