РЕБЯТАААА, ПОМОЩЬ ВСЕ ЦИФРЫ И ВЕКА СЛОВАМИ НАПИСАТЬ!!!!!!!! В XVIII–XX вв. продолжают б??товать различные меры сыпучих тел, несмотря на тенденцию к их замене мерами веса. Из употребления выходит осьмина, но появляется новая, ...
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РЕБЯТАААА, ПОМОЩЬ ВСЕ ЦИФРЫ И ВЕКА СЛОВАМИ НАПИСАТЬ!!!!!!!! В XVIII–XX вв. продолжают б??товать различные меры сыпучих тел, несмотря на тенденцию к их замене мерами веса. Из употребления выходит осьмина, но появляется новая, более мелкая единица — гарнец, равный по объему, согласно указу 1835 г., 200,15 куб. дюйма, а по весу – 8 фунтам перегнанной чистой воды при температуре + 13,5° по Реомюру. Система мер сыпучих тел приобретает в этот период следующий вид: четверть = 8 четверикам = 8 пудам зерна ржи = 2,0991 гектолитра; четверик = 8 гарнцам = 26,239 литра; получетверик = 2 четверкам = 4 гарнцам = 13,119 литра; гарнец = 3,279 литра. Значительно реже употреблялись меры, полученные в результате деления четверти по системе двух: четверть = 2 осьминам (полчетвертям) = 4 полуосьминам = 8 четверикам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В восемнадцатом-двадцатых веках... Тысячи восемьсот тридцать пятого года... Двести целых пятнадцати сотых... Восьми фунтам... Плюс тринадцать целых пять десятых градуса... Восьми (2раза)... Две целых девятьсот девяносто одна десятитысячная гектолитра... Восьми гарнцам... Двадцать шесть целых двести тридцать девять тысячных... Двум четверкам=четырем гарнцам=тринадцати целым девятьсот девятнадцати тысячных литра... Три целых двести семьдесят тысячных литра... Двум осьминам равны четырем полуосьминам равны восьми четверикам.
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