РЕБЯТАААА, ПОМОЩЬ ВСЕ ЦИФРЫ И ВЕКА СЛОВАМИ НАПИСАТЬ!!!!!!!! В XVIII–XX вв. продолжают б??товать различные меры сыпучих тел, несмотря на тенденцию к их замене мерами веса. Из употребления выходит осьмина, но появляется новая, ...

Русский язык

РЕБЯТАААА, ПОМОЩЬ ВСЕ ЦИФРЫ И ВЕКА СЛОВАМИ НАПИСАТЬ!!!!!!!! В XVIII–XX вв. продолжают б??товать различные меры сыпучих тел, несмотря на тенденцию к их замене мерами веса. Из употребления выходит осьмина, но появляется новая, более мелкая единица — гарнец, равный по объему, согласно указу 1835 г., 200,15 куб. дюйма, а по весу – 8 фунтам перегнанной чистой воды при температуре + 13,5° по Реомюру. Система мер сыпучих тел приобретает в этот период следующий вид: четверть = 8 четверикам = 8 пудам зерна ржи = 2,0991 гектолитра; четверик = 8 гарнцам = 26,239 литра; получетверик = 2 четверкам = 4 гарнцам = 13,119 литра; гарнец = 3,279 литра. Значительно реже употреблялись меры, полученные в результате деления четверти по системе двух: четверть = 2 осьминам (полчетвертям) = 4 полуосьминам = 8 четверикам.

Автор: Гость