РЕБЯТКИ,КОМУ НЕ СЛОЖНО!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР 3 И НОМЕР 5... СО ВСЕМИ РЕШЕНИЯМИ! БУДУ ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА. ПРОСТО ПОЙМИТЕ, Я В АЛГЕБРЕ ТУК-ТУК ДЕРЕВО... ВАРИАНТ 3 ДАРЮ 79 БАЛЛОВ

Алгебра

РЕБЯТКИ,КОМУ НЕ СЛОЖНО!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР 3 И НОМЕР 5... СО ВСЕМИ РЕШЕНИЯМИ! БУДУ ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА. ПРОСТО ПОЙМИТЕ, Я В АЛГЕБРЕ ТУК-ТУК ДЕРЕВО... ВАРИАНТ 3 ДАРЮ 79 БАЛЛОВ

Автор: Гость