РЕБЯТКИ,КОМУ НЕ СЛОЖНО!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР 3 И НОМЕР 5... СО ВСЕМИ РЕШЕНИЯМИ! БУДУ ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА. ПРОСТО ПОЙМИТЕ, Я В АЛГЕБРЕ ТУК-ТУК ДЕРЕВО... ВАРИАНТ 3 ДАРЮ 79 БАЛЛОВ
Алгебра
РЕБЯТКИ,КОМУ НЕ СЛОЖНО!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР 3 И НОМЕР 5... СО ВСЕМИ РЕШЕНИЯМИ! БУДУ ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА. ПРОСТО ПОЙМИТЕ, Я В АЛГЕБРЕ ТУК-ТУК ДЕРЕВО... ВАРИАНТ 3 ДАРЮ 79 БАЛЛОВ
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