Ребятки, помогите с историей! К каким выводам об уровне социально-экономического развития Древней руси можно прийти. Прошу вас!

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Русь в 8-10-м веках была одним из самых развитых государств Европы, да и в мире не на последнем месте. К тому же развивалась очень быстро -вот ей и подкинули такую заразу, как христианство - которое и посеяло раздор и смуту. А последствия этого мы пожинаем до сих пор.