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Ребро куба 3 см. Чему равна полная поверхность куба?
Ребро куба 3 см. Чему равна полная поверхность куба?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3*3=9 (S грани) 9*6=54 (Sповерхности)
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