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Ребро куба равно 6 см. Найдите площадь поверхности куба
Ребро куба равно 6 см. Найдите площадь поверхности куба
Ответ(ы):
Ответил Гость:
6*6 = 36 площадь грани куба, которых в кубе 6 36*6=216 площадь поверхности куба
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