Ребро куба равно 6 см. Найдите площадь поверхности куба

Ребро куба равно 6 см. Найдите площадь поверхности куба

Ответ(ы):

Ответил Гость:
6*6 = 36 площадь грани куба, которых в кубе 6 36*6=216 площадь поверхности куба
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