Ребро куба увеличили в 9 раз. Выберите верные утверждения.А) обьем куба увеличился в 729 раз Б) сумма длин всех его ребер увеличилась в 8 раз В) площадь его поверхности увеличилась в 9 раз Г) площадь одной ег...

Ребро куба увеличили в 9 раз. Выберите верные утверждения.А) обьем куба увеличился в 729 раз Б) сумма длин всех его ребер увеличилась в 8 раз В) площадь его поверхности увеличилась в 9 раз Г) площадь одной его грани увеличилась 81 раз