Ребят. Мне нужно... Марк Твен. Поиключения Г. Финна. 2)главгые герои 3)Краткий отзыв (Понравилось или нет и почему)

1. Главные герои Гекльберри Финн беглый раб Джим Финн старший ( отец Гека) два мошенника Король и Герцог Том Сойер ( друг Гека) тётя Полли ( тётка Гека) 2.Краткое содержание Гека берёт на воспитание вдова Дуглас и желает вырастить его хорошим человеком. Мальчик с трудом привыкает к новому образу жизни, ведь теперь ему придлётся ходить в школу . Проходит время и мальчик узнаёт, что в городе появился его отец - алкоголик. ,который узнав, что его сын разбогател , выкрал его из дома вдовы и держит запертым далеко от города. Им движет одно желание , распоряжаться деньгами сына. Но Гек сбегает от отца и селится недалеко от города, на необитаемом клочке земли, на котором знакомится с беглым негром Джимом. Друзья принимают решение отправиться туда, где нет рабства - в Штаты. Но по дороге они встречают двух мошенников , по прозвищу Король и Герцог. Мошенники присоединились в Геку и Джину и продолжили путь все вместе, по пути с ловкостью обманывая народ. Но Геку не понравилось, когда их новые друзья попытались обмануть сирот и в отместку за это , Король и Герцог выдали Джима властям и получить награду за выдачу беглого раба. 3.Отзыв Мне очень понравилась история про Гека. Понравился главный герой - Г. Финн- неунывающий , добрый и честный мальчишка, который имеет огромное сердце, лишённое всяких расовых предрассудков. Гек находит выход из любых сложных ситуаций, не боится рисковать и как все мальчишки, без оглядки стремится на встречу опасностям , не думая о последствиях. В рассказе понравился эпизод , когда Гек и Том разыграли целое представление по освобождению Джима. Было очень забавно читать насколько эти мальчишки полны идей и фантазий. Но это произведение на первый взгляд только кажется таким понятным и лёгким, но на самом деле автор поднимает в них острую проблему рабства. Очень порадовала то, что хозяйка Джима ушла в мир иной , совершив благородный поступок, дав Джиму вольную.