РЕБЯТ. ОЧЕНЬ СРОЧНО. Инна измерила два угла параллелограмма и получила углы величиной 63 и 117градусов. верны ли ее измерения? (просто да или нет?)
Разное
РЕБЯТ. ОЧЕНЬ СРОЧНО. Инна измерила два угла параллелограмма и получила углы величиной 63 и 117градусов. верны ли ее измерения? (просто да или нет?)
Ответ(ы):
Гость:
Да, так как противоположные углы равные, а углы, лежащие на одной стороне равны 180 градусов. Поскольку углы не равные, значит - не противоположные. Из этого мы делаем вывод, что они лежат на одной стороне. 63+117=180 градусов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Используя текст парагрофа и привлекая информационные ресурсы составьте таблицу с характеристикой основных этапов развития зоологии
Разное
Помогите пожалуйста ответить на вопросы: 1) К чему может привести ограниченная свобода. 2) Какова связь понятий свобода и ответственность. 3) Каков...
Разное
Вставити пропущени букви дибрати перевирни слова ка...ка, жа...ка,зу...,про...ьба,бере...,хли...,бу...ка,ву...ько,ло...ка.
Разное