РЕБЯТ. ОЧЕНЬ СРОЧНО. Инна измерила два угла параллелограмма и получила углы величиной 63 и 117градусов. верны ли ее измерения? (просто да или нет?)

Гость: Гость:

Да, так как противоположные углы равные, а углы, лежащие на одной стороне равны 180 градусов. Поскольку углы не равные, значит - не противоположные. Из этого мы делаем вывод, что они лежат на одной стороне. 63+117=180 градусов.