Ребят, очень срочно, пожалуйста!!! Алгебра, Выяснить свойство функции: y=28x+35?

Обычная линейная функция область определения(-;+) область значений такая же функция возрастающая на всем промежутке ,т.к большему значению аргумента соответствует большее значение функции точек экстремума не имеет ось ох пересекает в точке 0=28х+35 х=-35/28= -1 1/4 (-1.25 ;0) ось оу пересекает в точкеу=28*0+35 у=35 (0; 35)