Ребят, помогите плиз по быстрее! Какое значение имеет циркуляция атмосферы для формирования климата?

Роль климата в природе и хозяйственной деятельности человека трудно переоценить. Он определяет соотношение тепла и влаги и, следовательно, условия протекания современных рельефообразующих процессов, формирование внутренних вод, развитие растительности, размещение животных. Особенности климата приходится учитывать человеку в его жизни и хозяйственной деятельности.Большой вклад в изучение климата СНГ внесли основатели современной климатологии А.И. Воейков, А.А. Камин­ский, П.И. Броунов, Б.П. Алисов, СП. Хромов, М.И. Будыко и многие другие отечественные климатологи.Климат России, как и любого региона, формируется под воздействием ряда климатообразующих факторов и процессов. Анализ их раскрывает генезис климата, помогает объяснить географическое распространение его элементов, позволяет понять климатические особенности отдельных регионов страны.Основными климатообразующими процессами являются радиационный и циркуляционный