Ребят помогите плизз щас надо написать проект как сделать лучше общество что то вроде озелинения или очистка города но нужно что то оригинальное. Подскожите тему плизз. Кто да ст хороший ответ даю 20 баллов
Ребят помогите плизз щас надо написать проект как сделать лучше общество что то вроде озелинения или очистка города но нужно что то оригинальное. Подскожите тему плизз. Кто да ст хороший ответ даю 20 баллов
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Хммм 1)можно написать о каком-либо проекте о том,как уменьшить уровень безработицы 2)введение различных жестких законов 3)про мотивацию