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Ребят помогите, пожалуйста решить пример. 124: (y-5)= 31
Ребят помогите, пожалуйста решить пример. 124: (y-5)= 31
Ответ(ы):
Ответил Гость:
124:(y-5)=31 y-5=124Х31 y-5= 3844 y=3844+5 y=3849
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