Ребят помогите, пожалуйста, с переводом. Требуется перевести английский язык следующий рассказ. Без машинного перевода!!! Нужна ли студентам школьная форма? Я считаю, чт о форма не нужна, потому что во-первых униформа часто бывает серой и скучной, лучше ходить в ярких и модных вещах, во-вторых хорошая школьная форма может оказаться слишком дорогой для многодетных и бедных семей. , в третьих-зачастую в свободной одежде гораздо комфортнее чем в костюме. Однако есть и защитники школьной формы, которые считают, что форма требуется для поддержания дисциплины, в ней студент выглядит строго и серьезно, что помогает сконцентрировать внимание на учебе, а не на ярких вещах. Лично я считаю, что униформа необязательна, пусть студенты сами решают в чем им комфортнее и приятнее ходить в школу.