Ребят помогите пожалуйста с заданием.1)В каком масштабе изображён прямоугольник,если истинная длина его меньшей стороны равна 30 дм? В учебнике рису нок,изображён прямоугольник я его измерил длина 7 см,а ширина 3 см. 2)Узнай длину другой стороны и определи истинные периметр и площадь прямоугольника. 3)Начерти тот же прямоугольник в масштабе 1:50.Это сколько в см. Спасибо за полощь.