Ребят, помогите, пожалуйста. Я не могу понять как написать.Напишите сочинение рассуждение. Объясните,как вы понимаете смысл финала данного текста пред ложения 47-50. Вот сам текст: (1) В тот памятный день, когда...

Ребят, помогите, пожалуйста. Я не могу понять как написать.Напишите сочинение рассуждение. Объясните,как вы понимаете смысл финала данного текста пред ложения 47-50. Вот сам текст: (1) В тот памятный день, когда Колька вернулся из пионерского лагеря, в центре стола красовался пирог, купленный Еленой Станиславовной. (2) К этому дню Неля выучила новую музыкальную пьесу – бравурную и торжественную, подобную маршам, какими встречают победителей сражений. (3) А Колька появился на пороге с облупившимся на солнце носом и со старым, тоже облупившимся чемоданчиком. (4) Неля кинулась к своему круглому вертящемуся стулу без спинки, откинула блестящую крышку пианино – и грянул марш. (5) Но она не сумела доиграть до конца... – (6) Где моя Черная Спинка? – вскрикнул Колька, заглушая пианино. (7) Черной Спинкой он называл раненую чайку, которую нашел прошлым летом на озере, возле лагеря, и всю зиму лечил. – (8) Она... была на кухне, – ответил отец и двинулся навстречу Кольке с распростертыми объятиями. – (9) Здравствуй!.. (10) Колька увернулся от его рук, бросил свой чемоданчик на тахту и выскочил из комнаты. (11) Все трое – отец, Елена Станиславовна и Неля, – переглянувшись, неуверенно двинулись за ним. (12) В кухне на окне стояла пустая клетка... (13) Эту клетку Колька построил давно с маминой помощью, и она бы, наверно, вполне подошла даже для ширококрылого горного орла, а не только для скромной чайки. (14) Внутри клетки в горшочке с землей рос куст, чтобы птица, если бы она не была речной чайкой, могла присесть на него и вспомнить свой родной лес. (15) Сейчас листики на кусте свернулись в сухие трубочки: их, видно, давно уже никто не поливал. (16) Дверца клетки, которую вполне можно было бы назвать дверью, была открыта. (17) В пустой банке из-под консервов валялось несколько желтых зерен... – (18) Вы давали ей рыбу? – тихо спросил Колька. – (19) Нет... у нас не было времени возиться с рыбой, – ответил отец. – (20) А вот зерна... (21) Колька боялся задать главный вопрос, оттягивая его… – (22) Но ведь тут, на кухне, темно и жарко... и пахнет газом. (23) Зачем же вы ее сюда?.. – (24) Ты знаешь, Николай (отец в серьезные минуты всегда называл его так – Николаем), ты знаешь, что Неля нигде летом не отдыхала, что она занималась с утра до вечера, а птица кричала, хлопала крыльями, чем-то там шуршала. (25) Ну, в общем, мешала ей... – (26) Черная Спинка, значит, тебе очень мешала? – все так же тихо, избегая еще главного вопроса, спросил Колька у Нели. – (27) Да, мешала! – звонко, дребезжащим от надвигавшегося плача голосом ответила девочка. – (28) Недаром тебя в школе называют Писклей! (29) Ещё бы… (30) Ведь я твоя сестра! – (31) А ты мне не сестра… – выпалил Колька. (32) До сих пор Елена Станиславовна молчала. (33) В глубине души она считала, что должна была более чутко отнестись к Колькиной просьбе и должна была внимательно следить за больной птицей. (34) Она даже готова была вслух признать свою вину.(35) Но последняя фраза мигом изменила все её намерения. – (36) Как ты можешь так, Коля? (37) Неля видит в тебе своего брата, она так готовилась к твоему приезду… (38) И эта Чёрная Спинка действительно мешала ей заниматься. – (39) Где же она сейчас? – тихо спросил Колька, не слыша ничего, кроме того, что касалось его любимой птицы. (40) Елена Станиславовна опустила голову. – (41) Она сдохла, – набравшись мужества, ответил отец. (42) Колька качнулся... (43) Его поразило и то, что не стало любимой птицы, для которой он привез из лагеря целую банку мальков, и то, что отец сказал о ее смерти вот так прямо и грубо. – (44) Она умерла... а не сдохла. (45) Умерла из-за вас! – крикнул Колька, сам еле сдерживая слезы. (46) Он схватил свою огромную клетку и, неловко волоча ее впереди себя, спотыкаясь, побежал во двор... – (47) Ничего не понимаю, – медленно произнесла Елена Станиславовна. – (48) Мы его так встретили... (49) Неля марш приготовила. (50) Подумаешь, птицы!.. Очень прошу, помогите.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Мы все разные. У каждого человека свои пристрастия, увлечения.  Такими разными оказались и члены одной семьи.  Мальчик подобрал раненую чайку и выходил ее. Она была для него очень важна,он к ней привязапся.   Сначала мама его поддерживала,помогала сделать клетку,выхаживать птицу. Но когда Колька уехал, не осталось человека, который мог,хотел бы так же ухаживать за ней,как мальчик. Она стала всем мешать.         Когда мальчик услышал о смерти птицы, он взбунтовался. И даже мама не смогла его понять: "Подумаешь,птицы,"- сказала она. Милосердие мальчика не нашло поддержки в этой семье.
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