Ребят, помогите, пожалуйста. Я не могу понять как написать.Напишите сочинение рассуждение. Объясните,как вы понимаете смысл финала данного текста пред ложения 47-50. Вот сам текст: (1) В тот памятный день, когда Колька вернулся из пионерского лагеря, в центре стола красовался пирог, купленный Еленой Станиславовной. (2) К этому дню Неля выучила новую музыкальную пьесу – бравурную и торжественную, подобную маршам, какими встречают победителей сражений. (3) А Колька появился на пороге с облупившимся на солнце носом и со старым, тоже облупившимся чемоданчиком. (4) Неля кинулась к своему круглому вертящемуся стулу без спинки, откинула блестящую крышку пианино – и грянул марш. (5) Но она не сумела доиграть до конца... – (6) Где моя Черная Спинка? – вскрикнул Колька, заглушая пианино. (7) Черной Спинкой он называл раненую чайку, которую нашел прошлым летом на озере, возле лагеря, и всю зиму лечил. – (8) Она... была на кухне, – ответил отец и двинулся навстречу Кольке с распростертыми объятиями. – (9) Здравствуй!.. (10) Колька увернулся от его рук, бросил свой чемоданчик на тахту и выскочил из комнаты. (11) Все трое – отец, Елена Станиславовна и Неля, – переглянувшись, неуверенно двинулись за ним. (12) В кухне на окне стояла пустая клетка... (13) Эту клетку Колька построил давно с маминой помощью, и она бы, наверно, вполне подошла даже для ширококрылого горного орла, а не только для скромной чайки. (14) Внутри клетки в горшочке с землей рос куст, чтобы птица, если бы она не была речной чайкой, могла присесть на него и вспомнить свой родной лес. (15) Сейчас листики на кусте свернулись в сухие трубочки: их, видно, давно уже никто не поливал. (16) Дверца клетки, которую вполне можно было бы назвать дверью, была открыта. (17) В пустой банке из-под консервов валялось несколько желтых зерен... – (18) Вы давали ей рыбу? – тихо спросил Колька. – (19) Нет... у нас не было времени возиться с рыбой, – ответил отец. – (20) А вот зерна... (21) Колька боялся задать главный вопрос, оттягивая его… – (22) Но ведь тут, на кухне, темно и жарко... и пахнет газом. (23) Зачем же вы ее сюда?.. – (24) Ты знаешь, Николай (отец в серьезные минуты всегда называл его так – Николаем), ты знаешь, что Неля нигде летом не отдыхала, что она занималась с утра до вечера, а птица кричала, хлопала крыльями, чем-то там шуршала. (25) Ну, в общем, мешала ей... – (26) Черная Спинка, значит, тебе очень мешала? – все так же тихо, избегая еще главного вопроса, спросил Колька у Нели. – (27) Да, мешала! – звонко, дребезжащим от надвигавшегося плача голосом ответила девочка. – (28) Недаром тебя в школе называют Писклей! (29) Ещё бы… (30) Ведь я твоя сестра! – (31) А ты мне не сестра… – выпалил Колька. (32) До сих пор Елена Станиславовна молчала. (33) В глубине души она считала, что должна была более чутко отнестись к Колькиной просьбе и должна была внимательно следить за больной птицей. (34) Она даже готова была вслух признать свою вину.(35) Но последняя фраза мигом изменила все её намерения. – (36) Как ты можешь так, Коля? (37) Неля видит в тебе своего брата, она так готовилась к твоему приезду… (38) И эта Чёрная Спинка действительно мешала ей заниматься. – (39) Где же она сейчас? – тихо спросил Колька, не слыша ничего, кроме того, что касалось его любимой птицы. (40) Елена Станиславовна опустила голову. – (41) Она сдохла, – набравшись мужества, ответил отец. (42) Колька качнулся... (43) Его поразило и то, что не стало любимой птицы, для которой он привез из лагеря целую банку мальков, и то, что отец сказал о ее смерти вот так прямо и грубо. – (44) Она умерла... а не сдохла. (45) Умерла из-за вас! – крикнул Колька, сам еле сдерживая слезы. (46) Он схватил свою огромную клетку и, неловко волоча ее впереди себя, спотыкаясь, побежал во двор... – (47) Ничего не понимаю, – медленно произнесла Елена Станиславовна. – (48) Мы его так встретили... (49) Неля марш приготовила. (50) Подумаешь, птицы!.. Очень прошу, помогите.