Ребят помогите пожалуйста!Начерти прямоугольник периметр которого равен 180 мм , а длина одной стороны на 4 см больше , чем длина другой стороны.
Ребят помогите пожалуйста!Начерти прямоугольник периметр которого равен 180 мм , а длина одной стороны на 4 см больше , чем длина другой стороны.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4см=40мм 40х2=80(см) разница больших сторон (180-80):4=25(мм)-длина одной стороны или 2см5мм 25+40=65(мм)-длина второй стороны или 6см5мм Проверка: 65>25 на 40мм или на 4см (65+25)х2=180(мм)