РЕБЯТ! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! В 12 00 ОТ ПРИСТАНИ А К ПРИСТАНИ Б ОТПРАВЛЯЕТСЯ КАТЕР СО СКОРОСТЬЮ 12 КМ/Ч . ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ В ПРИСТАНИ Б НА 2.5 ЧАСА КАТЕР ОТПРАВЛЯЕТСЯ НАЗАД К ПРИС ТАНИ А СО СКОРОСТЬЮ 15 КМ/Ч В 19 00 . НАЙ...

Разное

РЕБЯТ! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! В 12 00 ОТ ПРИСТАНИ А К ПРИСТАНИ Б ОТПРАВЛЯЕТСЯ КАТЕР СО СКОРОСТЬЮ 12 КМ/Ч . ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ В ПРИСТАНИ Б НА 2.5 ЧАСА КАТЕР ОТПРАВЛЯЕТСЯ НАЗАД К ПРИС ТАНИ А СО СКОРОСТЬЮ 15 КМ/Ч В 19 00 . НАЙДИТЕ РАССТОЯНИЕ ОТ А ДО Б. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!

Автор: Гость