РЕБЯТ! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! В 12 00 ОТ ПРИСТАНИ А К ПРИСТАНИ Б ОТПРАВЛЯЕТСЯ КАТЕР СО СКОРОСТЬЮ 12 КМ/Ч . ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ В ПРИСТАНИ Б НА 2.5 ЧАСА КАТЕР ОТПРАВЛЯЕТСЯ НАЗАД К ПРИС ТАНИ А СО СКОРОСТЬЮ 15 КМ/Ч В 19 00 . НАЙ...
Разное
РЕБЯТ! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!! В 12 00 ОТ ПРИСТАНИ А К ПРИСТАНИ Б ОТПРАВЛЯЕТСЯ КАТЕР СО СКОРОСТЬЮ 12 КМ/Ч . ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ В ПРИСТАНИ Б НА 2.5 ЧАСА КАТЕР ОТПРАВЛЯЕТСЯ НАЗАД К ПРИС ТАНИ А СО СКОРОСТЬЮ 15 КМ/Ч В 19 00 . НАЙДИТЕ РАССТОЯНИЕ ОТ А ДО Б. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
Ответ(ы):
Гость:
1) 19-12=7 часов прошло между отъездом и приездом 2) 7-2,5= 4,5 часов катер ехал в пр. Б 3) 4,5*12=54 км от пристани А до пристани Б
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