Ребят помогите, с химией не дружу, а работу сдать надо, парюсь 2 часа, не могу сделать. ЧТО НУЖНО: НУЖНО НАПИСАТЬ К КАЖДОМУ ПУНКТУ СНИЗУ, 1.ЧТО ДЕЛАЛ 2.ЧТО НАБЛЮДАЛ 3.УРАВНЕНИ Е 4.ВЫВОД Практическая работа. "Пол...
Ребят помогите, с химией не дружу, а работу сдать надо, парюсь 2 часа, не могу сделать. ЧТО НУЖНО: НУЖНО НАПИСАТЬ К КАЖДОМУ ПУНКТУ СНИЗУ, 1.ЧТО ДЕЛАЛ 2.ЧТО НАБЛЮДАЛ 3.УРАВНЕНИ Е 4.ВЫВОД Практическая работа. "Получение и собирание газов" 1. Получение водорода 2. Получение углекислого газа CO2 3. Получение аммиака 4. Получение кислорода О2
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. 1)К раствору соляной кислоты добавим немного цинка. 2)Наблюдаем выделение газа. 3)Уравнение: 2HCl + Zn = ZnCl2 + H2(стрелка вверх). 4) Получили водород 2. 1) К раствору карбоната натрия прильем серную кислоту. 2) Наблюдаем активное выделение газа, в котором горящая лучинка гаснет. 3)Уравнение Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2 (стрелка вверх) + H2O. 4) Получили углекислый газ 3. 1) К раствору нитрата аммония прильем раствор карбоната калия. 2) Ощутим резкий запах. 3)Уравнение 2NH4NO3 + K2CO3 = 2KNO3 + 2NH3 (стрелка вверх) + H2O 4) Получили аммиак 4. 1)К пероксиду водорода прильем раствор перманганата калия. 2) Пронаблюдаем бурную реакцию с выделением газа, в котором горящая лучинка вспыхивает. 3) Уравнение 2KMnO4 + H2O2 = 2MnO2 + 2KOH + 2O2 (стрелка вверх) 4) Получили кислород