Ребят помогите, с химией не дружу, а работу сдать надо, парюсь 2 часа, не могу сделать. ЧТО НУЖНО: НУЖНО НАПИСАТЬ К КАЖДОМУ ПУНКТУ СНИЗУ, 1.ЧТО ДЕЛАЛ 2.ЧТО НАБЛЮДАЛ 3.УРАВНЕНИ Е 4.ВЫВОД Практическая работа. "Пол...

Ребят помогите, с химией не дружу, а работу сдать надо, парюсь 2 часа, не могу сделать. ЧТО НУЖНО: НУЖНО НАПИСАТЬ К КАЖДОМУ ПУНКТУ СНИЗУ, 1.ЧТО ДЕЛАЛ 2.ЧТО НАБЛЮДАЛ 3.УРАВНЕНИ Е 4.ВЫВОД Практическая работа. "Получение и собирание газов" 1. Получение водорода 2. Получение углекислого газа CO2 3. Получение аммиака 4. Получение кислорода О2