Ребят прошу помогите! Запишите каждый глагол в форме 3-го лица множественного числа соответственно спряжению. (Держать, молчать, слышать, слушать, бри ть, обижать, гореть, сеять.) 1спр: 2спр:

Держать - они держат 2 спр, молчать - они молчат 2 спр, слышать - они слышат 2 спр., гореть - они горят 2 спр. ______________________________ слушать - они слушают 1 спр, брить - они бреют 1 спр., обижать - они обижают 1 спр, сеять - они сеют 1 спр.