Ребят прошу помогите! Запишите каждый глагол в форме 3-го лица множественного числа соответственно спряжению. (Держать, молчать, слышать, слушать, бри ть, обижать, гореть, сеять.) 1спр: 2спр:

Ребят прошу помогите! Запишите каждый глагол в форме 3-го лица множественного числа соответственно спряжению. (Держать, молчать, слышать, слушать, бри ть, обижать, гореть, сеять.) 1спр: 2спр:

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Держать - они  держат 2 спр,  молчать - они молчат 2 спр,  слышать - они слышат 2 спр.,  гореть - они горят 2 спр. ______________________________ слушать - они слушают 1 спр, брить - они бреют 1 спр., обижать - они обижают 1 спр,  сеять - они сеют 1 спр.
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