Ребят просто срочняк как нужно . помогите кому не трудно пожалуйсто с историей уже какой час сижу не могу сделать. что имело русское государство в конце 16 века. 1 имело у стойчевые границы 2 вернуло все земли захв...
Разное
Ребят просто срочняк как нужно . помогите кому не трудно пожалуйсто с историей уже какой час сижу не могу сделать. что имело русское государство в конце 16 века. 1 имело у стойчевые границы 2 вернуло все земли захваченые речью пасполитой 3 практически не имел выхода к морям 4 перестало подвергаться набегов крымского ханства
Ответ(ы):
Гость:
Кажется 2 .......я точно не помню уже просто
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
Привести одночлен к стандартному виду: минус три седьмых икс в квадрате игрик в шестой степени умножить на скобка открывается две целых одну третью...
Разное
Помогите составить условие в магазине продали 9 тетрадей по цене 3р. за каждую.сколько денег выручили за эти тетради?
Разное
Разное
В чем заключалась сущность разногласий между патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем? К чему привело это противостояние?
Разное
Определить массу образовавшейся соли, если через раствор, содержащий 20,6 г бромида натрия, пропустили газ хлор.