Ребят просто срочняк как нужно . помогите кому не трудно пожалуйсто с историей уже какой час сижу не могу сделать. что имело русское государство в конце 16 века. 1 имело у стойчевые границы 2 вернуло все земли захв...

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Ребят просто срочняк как нужно . помогите кому не трудно пожалуйсто с историей уже какой час сижу не могу сделать. что имело русское государство в конце 16 века. 1 имело у стойчевые границы 2 вернуло все земли захваченые речью пасполитой 3 практически не имел выхода к морям 4 перестало подвергаться набегов крымского ханства

Автор: Гость