Ребят сделайте рамку слева 20 мм а остальное по 5 мм в Worde

Ребят сделайте рамку слева 20 мм а остальное по 5 мм в Worde

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Вот держи, там две страницы (горизонтальная и вертикальная):
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