РЕБЯТ СРОчнО ПАМАГИТЕ )))) задумайте натуральное число удвойте его к полученному произведению прибывьте 5 потом умножте на 5 потом ещё + 10 потом умножте на 10 назовите число которое получилось и Алгебра угадает како...
РЕБЯТ СРОчнО ПАМАГИТЕ )))) задумайте натуральное число удвойте его к полученному произведению прибывьте 5 потом умножте на 5 потом ещё + 10 потом умножте на 10 назовите число которое получилось и Алгебра угадает какое числоо вы задумали . Разгодайте загадку фокуса
Ответ(ы):
Ответил Гость:
пусть задуманное число х тогда после первого действия получим 2х после второго 2х+5 после третьего 5*(2х+5)=10х+25 после четвертого 10х+25+10=10х+35 после пятого 10*(10х+35)= 100х+350 Услышав число Алгебре останется отнять от него 350 и полученную разность разделить на 100