РЕБЯТ СРОчнО ПАМАГИТЕ )))) задумайте натуральное число удвойте его к полученному произведению прибывьте 5 потом умножте на 5 потом ещё + 10 потом умножте на 10 назовите число которое получилось и Алгебра угадает како...

РЕБЯТ СРОчнО ПАМАГИТЕ )))) задумайте натуральное число удвойте его к полученному произведению прибывьте 5 потом умножте на 5 потом ещё + 10 потом умножте на 10 назовите число которое получилось и Алгебра угадает какое числоо вы задумали . Разгодайте загадку фокуса