Ребята, нужна срочная помощь. найти расстояние точки от плоскости, если расстояние этой точки от двух точек,лежащих на плоскости, равны 51 см и 30 см, а проекции соответствующ их наклонных на данную плоскость относятс...

Ребята, нужна срочная помощь. найти расстояние точки от плоскости, если расстояние этой точки от двух точек,лежащих на плоскости, равны 51 см и 30 см, а проекции соответствующ их наклонных на данную плоскость относятся как 5:2.

5:2 это задача на части. Пусть одна часть = х см, тогда проекции данных наклонных 5х см и 2х см. На чертеже 2 прямоугольных треугольника с общим катетом( это расстояние от точки до плоскости. Гипотенузы 51 см и 30 см, катеты 5х см и 2х см и общий катет = h h = 51 - 25x h = 30 - 4x, 51 - 25x = 30 - 4xрешаем: 21х = 2601 - 900 21х = 1701 х = 81 х = 9 (см) - это 1 часть Берём катет 2х = 18см по т. Пифагора h = 900 - 324 = 576, h = 24