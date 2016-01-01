Ребята пожалуйста ответьте на вопрос "Что необходимо для психологического здоровья"? Можно написать кратко даю 20 баллов

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Ребята пожалуйста ответьте на вопрос "Что необходимо для психологического здоровья"? Можно написать кратко даю 20 баллов
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Гость:
Полезная пища, спорт и многое другое)))
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