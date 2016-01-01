Ребята пожалуйста ответьте на вопрос "Что необходимо для психологического здоровья"? Можно написать кратко даю 20 баллов
Разное
Ребята пожалуйста ответьте на вопрос "Что необходимо для психологического здоровья"? Можно написать кратко даю 20 баллов
Ответ(ы):
Гость:
Полезная пища, спорт и многое другое)))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
У мальчика 5 рублей , он пошёл в магазин и Стратилата там два рубля , мама дала ему ещё 10 а папа умножил его счет на два
Разное
1) Верно ли, что из 2016 целых чисел всегда можно выбрать 2 числа так, чтобы их сумма была четной? 2)Можно ли натуральные числа от 1 до 21 включите...
Разное
Сравните причины военных действий России против Ливонского ордены и татарских государств. Выделите среди них общие и различные.
Разное
1) В тесте 24 вопроса. Какова вероятность, что у ученика половина ответов в тесте будет правильных ? 2) Какие из чисел -9,6 ; -7 ; 3/8 ; 3,88 ; 3,8...