Ребята помогите очень нужно! Надо слова написать в нужный столбик безуд.гл., с парн.глух и зв согл, непроиз согл.Слова:Холодок голосок тяжелый колесо далеко ловкий укладка зве здный грядка узкий тяжелый садовник солнц...

Ребята помогите очень нужно! Надо слова написать в нужный столбик безуд.гл., с парн.глух и зв согл, непроиз согл.Слова:Холодок голосок тяжелый колесо далеко ловкий укладка зве здный грядка узкий тяжелый садовник солнце лестница хрустно древесина