Ребята помогите очень нужно! Надо слова написать в нужный столбик безуд.гл., с парн.глух и зв согл, непроиз согл.Слова:Холодок голосок тяжелый колесо далеко ловкий укладка зве здный грядка узкий тяжелый садовник солнц...
Ребята помогите очень нужно! Надо слова написать в нужный столбик безуд.гл., с парн.глух и зв согл, непроиз согл.Слова:Холодок голосок тяжелый колесо далеко ловкий укладка зве здный грядка узкий тяжелый садовник солнце лестница хрустно древесина
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Безуд.гл., с парной глух.:холодок, голосок, колесо, солнце, древесина, хрустно, ловкий, грядка, укладка.С парной глух. звёздный, тяжёлый, садовник,