РЕБЯТА! помогите срочно! Русский язык 5 класс! помогите с разбором словосочетаний- Духовное богатство,родной речью, овладению языками ! П О Ж А Л У Й С Т А П О М О Г И Т Е!!!! !

Разное
РЕБЯТА! помогите срочно! Русский язык 5 класс! помогите с разбором словосочетаний- Духовное богатство,родной речью, овладению языками ! П О Ж А Л У Й С Т А П О М О Г И Т Е!!!! !
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Духовное богатство(главное слово - богатство). богатство (какое) духовное. богатство - существительное, духовное - прилагательное. вид связи - согласование родной речью(гл. слово - речью). речью (какой) родной. речью - существительное, родной - прилагательное. вид связи - согласование. овладению языками(гл слово - овладению). овладению (чем?) языками. языками - существительное, овладению - существительное. вид связи - управление
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