Ребята сели за круглый стол и стали играть в игру: 1) каждый получил номер по порядку; 2) начиная с первого они рассчитались на «первый», «второй»; 3) каждый второй встал и вышел из игры; Который номер остался ...
Ребята сели за круглый стол и стали играть в игру: 1) каждый получил номер по порядку; 2) начиная с первого они рассчитались на «первый», «второй»; 3) каждый второй встал и вышел из игры; Который номер остался последним, если участников всего было 11?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
11 т.к 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 вторые номера убираем и остаются 1 3 5 7 9 11 итог последним остается 11 по счету игрок