Ребята срочно помогите !!!!!!! решить задание 3 денгей оушылар айда серуендеге шыты 2) мкан мен кэкімжан не крді 3) блатын суы андай болып шыты цель задание перевести и ответи ть
Ребята срочно помогите !!!!!!! решить задание 3 денгей оушылар айда серуендеге шыты 2) мкан мен кэкімжан не крді 3) блатын суы андай болып шыты цель задание перевести и ответи ть
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) ученики куда пошли гулять 2) Мкан и Ккімжан что увидели? 3) Родниковая вода какая? отвечаешь ты через текст который находится сверху.