Ребятаа, выручайте. Нужно написать сочинение-рассуждение на теме:"Что такое мужество?" По тексту Юрия Яковлевича Яковлева "Цветок хлеба" первые от крытия Суть в том что надо еще привести пример из жизни)

А кого мы из исторических личностей, киногероев, персонажей книг могли бы назвать такими? В памяти сразу всплывают такие колоритные, яркие фигуры, как Агент 007, Ричард Львиное Сердце, Рембо, какой-нибудь персонаж Вина Дизеля и тому подобные. Вспомните, какие книжные, исторические или кинематографические персонажи ассоциируются у Вас со словом «мужество»? А после этого уже можно внимательно препарировать, из каких же свойств складывается характер, поступки, внешний вид по-настоящему настоящего мужественного человека.