Ребята,мне здесь задали такой вопрос-"Сколько будет 2+2". Помогите пожалуйста,я не знаю какой ответ. Ведь я всю свою жизнь тупа списывал .

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Ребята,мне здесь задали такой вопрос-"Сколько будет 2+2". Помогите пожалуйста,я не знаю какой ответ. Ведь я всю свою жизнь тупа списывал .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2+2=4но типо учёные даказали что 5
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