Ребята,мне здесь задали такой вопрос-"Сколько будет 2+2". Помогите пожалуйста,я не знаю какой ответ. Ведь я всю свою жизнь тупа списывал .

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Ребята,мне здесь задали такой вопрос-"Сколько будет 2+2". Помогите пожалуйста,я не знаю какой ответ. Ведь я всю свою жизнь тупа списывал .

Автор: Гость