Ребята,помогите написать маленький юмористический рассказ на тему "Наш поход в лес" Ну или на ваше усмотрение)

Мы давно собирались, и вот свершилось, мы идем в поход! Долго искать место, где можно было бы заночевать нам не пришлось, так как мы заранее всё обдумали. Это было очень живописное местечко. Рядом была река. И поговаривали, что если утром увидишь рассвет, с тобой случится чудо. Мы расставили палатки, разожгли костер, но долго не засиживались, чтобы с легкостью проснуться утром. Утром мы проснулись в три часа утра. и через тридцать минут начало восходить солнце. Это было насыщенно-красного цвета солнце, оно восходило буквально на глазах. Её лучи озаряли всё вокруг, особенно красиво получилась река, её гладь очень блестела и переливалась. Спустя два часа послышалось первое пение птиц, блестела на траве роса. А если зайти в глубь леса, то можно было увидеть дятла или белку. Было так красиво, и только тогда я поняла, что это чудо, так однажды оказаться утром в лесу.