Ребята,помогите пожалуйста!!!! Если не решите все ,решите хотя бы 5 прошу

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Ребята,помогите пожалуйста!!!! Если не решите все ,решите хотя бы 5 прошу
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Гость:
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