Ребята,помогите пожалуйста написать сочинение Портретный очерк про Пушкина))

Ребята,помогите пожалуйста написать сочинение Портретный очерк про Пушкина))

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Портретный очерк Пушкина                                                                                Гляжу я на себя - ну скот скотом!  Исполнен зла и всякого дерьма я.  Да, я плохой. Но главное не в том.  А в том, что сам я это понимаю.  Лежу ли я нетрезвый под кустом,  Оплаканный грозой в начале мая, -  Да, я свинья. Но главное не в том.  А в том, что сам я это понимаю.  Сворую ль в магазине я батон  (Мне ж так и так дорога в ад прямая! ) -  Да, я неправ. Но главное не в том.  А в том, что сам я это понимаю.  И, этим пониманием ведом,  Исправиться хочу, причем весьма, я.  Вру, не хочу. Но главное не в том.  А в том, что сам я это понимаю.  ---         
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