Ребята,помогите пожалуйста написать сочинение Портретный очерк про Пушкина))

Портретный очерк Пушкина Гляжу я на себя - ну скот скотом! Исполнен зла и всякого дерьма я. Да, я плохой. Но главное не в том. А в том, что сам я это понимаю. Лежу ли я нетрезвый под кустом, Оплаканный грозой в начале мая, - Да, я свинья. Но главное не в том. А в том, что сам я это понимаю. Сворую ль в магазине я батон (Мне ж так и так дорога в ад прямая! ) - Да, я неправ. Но главное не в том. А в том, что сам я это понимаю. И, этим пониманием ведом, Исправиться хочу, причем весьма, я. Вру, не хочу. Но главное не в том. А в том, что сам я это понимаю. ---