Ребята,спасайте.Мне задали книгу Вальтера Скотта Айвенго.Я прочитала,все поняла.Но только начала читательский дневник писать-в голове сумбур.Если не трудно,напишите мне всех г ероев книги-всех графов,воинов.И такой во...
Ребята,спасайте.Мне задали книгу Вальтера Скотта Айвенго.Я прочитала,все поняла.Но только начала читательский дневник писать-в голове сумбур.Если не трудно,напишите мне всех г ероев книги-всех графов,воинов.И такой вопрос(кто читал)Кто такой отшельник(какое настоящее имя,кто он),и Сэр Ленивый рыцарь.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Уилфред Айвенго Ровена Седрик Сакс Ательстан Саксонкие слуги: Гурт Вамба Евреи: Ребекка Исаак из Йорка Норманны: Бриан де Буагильбер Черный рыцарь Принц Джон Реджинальд Фрон де Беф Вальдемар Фиц-Урс Приор Эймер Морис де Браси к, решивший пресечь развращение рыцарей Филипп Мальвуазен Разбойники: Локсли Отшельник