Ребята,спасайте.Мне задали книгу Вальтера Скотта Айвенго.Я прочитала,все поняла.Но только начала читательский дневник писать-в голове сумбур.Если не трудно,напишите мне всех г ероев книги-всех графов,воинов.И такой во...

Ребята,спасайте.Мне задали книгу Вальтера Скотта Айвенго.Я прочитала,все поняла.Но только начала читательский дневник писать-в голове сумбур.Если не трудно,напишите мне всех г ероев книги-всех графов,воинов.И такой вопрос(кто читал)Кто такой отшельник(какое настоящее имя,кто он),и Сэр Ленивый рыцарь.