Ребят,срочно!!Я знаю, что пример легенький ,но мне нужна помощь,а то я запуталась!!!!Вот пример: 1105 + 64 * 84 : 28 - 6539 : 13 - 79348 = ?
Ребят,срочно!!Я знаю, что пример легенький ,но мне нужна помощь,а то я запуталась!!!!Вот пример: 1105 + 64 * 84 : 28 - 6539 : 13 - 79348 = ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 действие: 64*84 = 5376 2 действие: 5376:28 = 192 3 действие: 6539:13 = 503 4 действие: 1105+192 = 1297 5 действие: 1297-503 = 794 6 и последнее действие (вы не ошиблись с числами?): 794-79348 = -78554 Итог: получается отрицательное число, -78,554