Ребятушки помогите надо кроссворд по географии 10 вопросов на тему южные материки

1. Материк с самым большим количеством стран(Африка) 2. Самый влажный материк(Южная Америка) 3. Самый сухой материк(Австралия) 4. Одновременно и материк и страна(Австралия) 5. Самый южный материк(Антарктида) 6. На каком материке находится Бразилия?(Южная Америка) 7. Материк, не имеющий ни одной страны(Антарктида) 8. Материк, омывающийся Тихим и Атлантическим океанами одновременно(Южная Америка) 9. Материк, не касающийся экватора(Австралия) 10. Самый жаркий материк(Африка) P.s. Надеюсь, хоть чем-то помог