Рецензия на экранизация на пиковую даму !

По своей структуре «Пиковая дама» четко разваливается на две неоднородные части. В первой из них в центре внимания четверо подростков, решившихся на заглавный «черный обряд», и примкнувший к ним отец Ани – разведенный автомеханик с туманным прошлым (нам намекают, что он ушел из семьи к какой-то другой женщине, но куда эта женщина в конце концов делась, непонятно). Группа пытается понять, что Пиковой даме нужно, как от нее защититься (и существует ли она вообще), по ходу дела кто-то из компании умрет, а кто-то просто основательно попугается в туалете морга. В этой части фильма сценарист и постановщик Святослав Подгаевский демонстрирует вполне уверенную работу с жанровым инструментарием – создается полное ощущение, что смотришь какой-то недорогой европейский клон голливудских хитов