Рецепт любого блюда с повелительным наклонением
Разное
Рецепт любого блюда с повелительным наклонением
Ответ(ы):
Гость:
1. Омлет. Возьмите 200 грамм молока, 80 грамм муки, 2 яйца, щепотку соли.Ингредиенты хорошо смешайте венчиком для взбивания, разогрейте немного растительного масла в сковороде, вылейте смесь и оставьте под крыжкой на маленьком огне до готовности. 2.Чтобы приготовить овощной салат, возьмите огурцы, томат, зелень. Тщательно промойте ингридиенты, нарежьте огурцы и томат небольшими кубиками, заправьте сметаной или растительным маслом. Сверху посыпьте зеленью.
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