Речення з прямою мовою "добривечір! смачного!"-сказала жінка зайшовши у кімнату пе??педудувати на непряму мову

Українська мова
Речення з прямою мовою "добривечір! смачного!"-сказала жінка зайшовши у кімнату пе??педудувати на непряму мову
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зайшовши у кімнату,жінка привіталася і побажала смачного.
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