Речення з прямою мовою "добривечір! смачного!"-сказала жінка зайшовши у кімнату пе??педудувати на непряму мову
Українська мова
Речення з прямою мовою "добривечір! смачного!"-сказала жінка зайшовши у кімнату пе??педудувати на непряму мову
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зайшовши у кімнату,жінка привіталася і побажала смачного.
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