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Речення из слово дзеркальце
Речення из слово дзеркальце
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Коли мій котик дивиться у дзеркало , він починаю гратися зі своїм відображенням .
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