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Речення у ,якому усі слова починаються с однакової літери
Речення у ,якому усі слова починаються с однакової літери
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Кукушка курит кубинськую какашку
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