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Речення з вживанням подвоєння
Речення з вживанням подвоєння
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1) На гіллях сидять три білочки. 2) У письменника виникла ідея. 3)Ввічлива людина завжди виділяється.
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