РЕЕЕЕБЯЯЯЯЯЯТАААААА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!! ЗАВТРА УЖЕ СДАВАТЬ!!!!!!!!!!!!! PASCAL ABC!!!! прошу, помогите ребят мне очень срочно нужно!!!!!!!!!!

Информатика
РЕЕЕЕБЯЯЯЯЯЯТАААААА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!! ЗАВТРА УЖЕ СДАВАТЬ!!!!!!!!!!!!! PASCAL ABC!!!! прошу, помогите ребят мне очень срочно нужно!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program n1; var x,y:real; begin x:=2; y:=81; while(y>3) do begin y:=y/3; x:=x+y; end; writeln(x); end. program n2; var x,y,z:integer; begin x:=5; y:=17; z:=y div x; while (z<31) do begin x:=(x+y) mod 7; z:=z+5; end; writeln(x); end.  program n3; var a,b,c:integer; begin a:=10; b:=7; c:=-1; while(c>(b-a)) do begin  if ((a-b)>5) then begin  c:=c-2; a:=a-1; end else begin c:=c+3; a:=a-c; end; end; writeln(a); end. program n4; var x,y:integer; begin x:=12; y:=2; while (x<12) do begin  if (y<=x) then begin x:=x-3; y:=y*2; end  else begin y:=y-3; x:=x*y; end; end; writeln(x); end.
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