РЕЕЕЕБЯЯЯЯЯЯТАААААА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!! ЗАВТРА УЖЕ СДАВАТЬ!!!!!!!!!!!!! PASCAL ABC!!!! прошу, помогите ребят мне очень срочно нужно!!!!!!!!!!
Информатика
РЕЕЕЕБЯЯЯЯЯЯТАААААА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!! ЗАВТРА УЖЕ СДАВАТЬ!!!!!!!!!!!!! PASCAL ABC!!!! прошу, помогите ребят мне очень срочно нужно!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program n1; var x,y:real; begin x:=2; y:=81; while(y>3) do begin y:=y/3; x:=x+y; end; writeln(x); end. program n2; var x,y,z:integer; begin x:=5; y:=17; z:=y div x; while (z<31) do begin x:=(x+y) mod 7; z:=z+5; end; writeln(x); end. program n3; var a,b,c:integer; begin a:=10; b:=7; c:=-1; while(c>(b-a)) do begin if ((a-b)>5) then begin c:=c-2; a:=a-1; end else begin c:=c+3; a:=a-c; end; end; writeln(a); end. program n4; var x,y:integer; begin x:=12; y:=2; while (x<12) do begin if (y<=x) then begin x:=x-3; y:=y*2; end else begin y:=y-3; x:=x*y; end; end; writeln(x); end.
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