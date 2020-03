РЕЕЕЕБЯЯЯЯЯЯТАААААА, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!! ЗАВТРА УЖЕ СДАВАТЬ!!!!!!!!!!!!! PASCAL ABC!!!! прошу, помогите ребят мне очень срочно нужно!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Program n1; var x,y:real; begin x:=2; y:=81; while(y>3) do begin y:=y/3; x:=x+y; end; writeln(x); end. program n2; var x,y,z:integer; begin x:=5; y:=17; z:=y div x; while (z<31) do begin x:=(x+y) mod 7; z:=z+5; end; writeln(x); end. program n3; var a,b,c:integer; begin a:=10; b:=7; c:=-1; while(c>(b-a)) do begin if ((a-b)>5) then begin c:=c-2; a:=a-1; end else begin c:=c+3; a:=a-c; end; end; writeln(a); end. program n4; var x,y:integer; begin x:=12; y:=2; while (x<12) do begin if (y<=x) then begin x:=x-3; y:=y*2; end else begin y:=y-3; x:=x*y; end; end; writeln(x); end.