Реферат на тему какое чувство является самым развитым у волка

Рганы чувств у волка развиты очень хорошо. Это обстоятельство наряду с высокоразвитой психикой хищника позволяет ему сохраниться во многих районах нашей страны, несмотря на усиленное преследование со стороны человека. Волк обладает острым зрением. Он способен видеть опасность или добычу на далеком расстоянии, а в сумерках замечать малейшие нарушения снежного покрова при установке капканов. Ведя ночной образ жизни, волки неплохо видят в темноте. До некоторой степени показателем развития зрения служит размер глаз. Ночные животные, как правило, имеют большие глаза. У волков глаза тоже достаточно велики. Например, у зверя весом в 31 кг глаз весил 7,7 г или 0,02% общего веса животного. Вопрос о способности волков различать цвета пока не ясен. Встречаются сведения о том, что у этих зверей нет восприятия к цветам, но в то же время окладные флажки делают красными. Видимо, практика показала большую сдерживающую силу красного цвета, и хищник все же способен по разному реагировать на различный цвет. У волков хорошее чутье. Оленье стадо они могут причуивать по ветру за несколько километров. Поэтому при розыске добычи звери, как правило, двигаются против ветра. По-видимому волки, как и собаки, могут различать тысячи запахов и по ним исследовать интересующие их объекты. Интересный случай произошел в Мурманской области в 50-х годах. Научные сотрудники для уничтожения оводов опрыскивали оленьи стада химикатами с резким стойким запахом. В итоге олени имели необычный запах, и волки на эти стада не нападали, а резали оленей в стадах, не подвергавшихся обработке.